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Команду "Соловьёв LIVE" обвинили в "заказухе" – военкоры не стали молчать: "Люди у бюджетов сильно перепугались"

Команду "Соловьёв LIVE" обвинили в "заказухе" – военкоры не стали молчать: "Люди у бюджетов сильно перепугались"

Вчера 44K прочитали Конфликт, вспыхнувший между командой известной программы "Соловьёв LIVE" и военкорами, не только не разрешился.

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Комментарии
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Лев Добрый
Там, где появляются обиженные хохлы, обязательно жди подвоха!😱😜👈🤠
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16 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
А цоловерман уже сбежал в англию к сынку педику модельетору?
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15 час.
Валерий Каулин
Всё-таки единственное, что у нас не отнимешь, это самоуверенность и глупость! Вроде и те, и другие радеют за страну, но нашли же время, чтобы на радость её врагам устроить разборки между собой! Правда, причина всего этого балагана в том, что власть ведёт себя странно в отношении мигрантов. Такое ощущение, что ситуация намеренно нагнетается, вот только цели пока неясны! Интересно, кто объяснил Светлоликому, что выходцы из Средней Азии наши люди? Старательно замалчивается, как они вели себя при развале Союза. И уж совсем они не наши люди, поскольку их воспитывали все эти годы совсем в другом ключе. Между прочим те, кто при встречах со Светлоликим старательно улыбаются и обнимаются! А в кармане как минимум фигу держат! А могут и нож держать! Может пора осознать реальность и перестать строить замки на песке?
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14 час.

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