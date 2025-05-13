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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о гонке в РПЛ: «У «Краснодара» больше шансов. Обыгрывай «Оренбург», а потом дома – «Динамо»

Аршавин о гонке в РПЛ: «У «Краснодара» больше шансов. Обыгрывай «Оренбург», а потом дома – «Динамо»

За 2 тура до финиша «быки» опережают «Зенит» на одно очко. «Мне кажется, что все равно они повыше у «Краснодара».

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