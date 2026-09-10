До 600 тысяч: в каких регионах ввели выплаты за третьего ребёнка

В 33 российских регионах молодые семьи могут получить единовременную выплату от 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП На защиту русских...
- ВП Крах: США перешли...
- ВП "Всё кончено": во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым