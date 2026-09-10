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Царьград

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До 600 тысяч: в каких регионах ввели выплаты за третьего ребёнка

До 600 тысяч: в каких регионах ввели выплаты за третьего ребёнка

В 33 российских регионах молодые семьи могут получить единовременную выплату от 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка.

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