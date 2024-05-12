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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» включили Криса Куинна и Шона Суини в список кандидатов на пост главного тренера

В список кандидатов вошли ассистенты Шон Суини («Даллас») и Крис Куинн («Майами»). Ранее сообщалось об интересе клуба к Майке Нори («Миннесота»), Дэвиду Адельману («Денвер»), Джею Джею Редику, Кенни Эткинсону («Голден Стэйт») и Джеймсу Боррего («Новый Орлеан»).

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