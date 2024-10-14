Джефф Купер рекомендует. Безопасное обращение с легендарным пистолетом Colt M1911

Особенности ношения пистолета с несамосвзводным УСМ. К основным преимуществам пистолета типа Кольт М1911 относятся, прежде всего, известная функциональная надежность, хорошее ощущение (даже при стрельбе на высоких скоростях) и прочность конструкции, включающей минимальное количество деталей.
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