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Улитка поставила под угрозу бальный зал на гольф-курорте Трампа в Ирландии

Улитка поставила под угрозу бальный зал на гольф-курорте Трампа в Ирландии

Планы президента США Дональда Трампа по строительству «второго» бального зала на территории его поля для гольфа в ирландском Дунбеге оказались под угрозой из-за крошечной улитки, сообщает Financial Times.

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