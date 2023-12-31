31 декабря 2023 год. Хан закрывает глаза. Бежать с двумя ранеными некуда. Прямо на них, низко и неумолимо летит вражеский дрон – и секунды до неизбежного сжимаются в один отчаянный выдох.
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