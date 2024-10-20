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"Пьяный медведь с квашеной капустой". Александр Хинштейн о том, кто и почему воюет с русскими на "невидимом фронте"

"Пьяный медведь с квашеной капустой". Александр Хинштейн о том, кто и почему воюет с русскими на "невидимом фронте"

Россия воевала на протяжении всей своей истории. И, что важно, по большей части защищалась. Чем русские не угодили своим соседям и как современная война разделилась на два больших фронта, попробовал объяснить председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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