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Царьград

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Вновь пересядут на "европейцев": как изменится автопром России после отмены санкций

Вновь пересядут на "европейцев": как изменится автопром России после отмены санкций

Многие покупатели уже откладывают покупки в ожидании европейских брендов.Снятие санкций с России может полностью изменить автомобильную индустрию.

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