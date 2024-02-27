Глава МИД КНР на 55-й сессии СПЧ ООН подчеркнул важность права на выживание и развитие

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник по видеосвязи принял участие в заседании высокого уровня 55-й сессии Совета по правам человека /СПЧ/ ООН, подчеркнув, что все стороны должны уделять приоритетное внимание праву людей на выживание и развитие.