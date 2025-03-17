Врач Козина: отеки и боль в пояснице могут указывать на заболевания почек

Врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина заявила, что симптомы заболеваний почек могут проявляться в различных формах, включая отеки, боль в пояснице, повышение давления, а также усталость и слабость.
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