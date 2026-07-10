SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

М. Кержаков хочет видеть Тюкавина в «Зените»: «Наш футбол станет более вертикальным»

М. Кержаков хочет видеть Тюкавина в «Зените»: «Наш футбол станет более вертикальным»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника столичного «Локомотива» Артема Карпукаса в петербургский клуб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии