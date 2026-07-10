М. Кержаков хочет видеть Тюкавина в «Зените»: «Наш футбол станет более вертикальным»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника столичного «Локомотива» Артема Карпукаса в петербургский клуб.
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