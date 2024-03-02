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Под прицелом

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Какие известны планы возможных мирных соглашений по Украине

Какие известны планы возможных мирных соглашений по Украине

Очевидная эскалация вокруг конфликта на Украине, в который теперь открыто готовы войти на стороне Киева Франция, Нидерланды и страны Прибалтики, вынуждает здравомыслящих людей искать некие формулы его заморозки, поскольку ни о каком мире там речи уже идти не может.

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