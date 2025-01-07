Ядерный поезд на Луне: как Королёв планировал «колонизировать» спутник Земли

В 1960-х в СССР разрабатывал амбициозный проект обустройства долговременной базы на Луне . Программа уже вышла на завершающую стадию, когда возникли непредвиденные обстоятельства, заставившие ученых свернуть проект.
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