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В Челябинске повторно отправили на лечение в психбольницу школьницу, жестоко убившую животных

В Челябинске повторно отправили на лечение в психбольницу школьницу, жестоко убившую животных

Добровольно получать медицинскую помощь девочка и ее законные представители отказались.В Челябинске психоневрологическая больница через суд добилась повторного помещения в стационар школьницы, жестоко убившей животных в районе "Академ Риверсайд".

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