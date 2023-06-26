В Челябинске повторно отправили на лечение в психбольницу школьницу, жестоко убившую животных

Добровольно получать медицинскую помощь девочка и ее законные представители отказались.В Челябинске психоневрологическая больница через суд добилась повторного помещения в стационар школьницы, жестоко убившей животных в районе "Академ Риверсайд".
Добровольно получать медицинскую помощь девочка и ее законные представители отказались.В Челябинске психоневрологическая больница через суд добилась повторного помещения в стационар школьницы, жестоко убившей животных в районе "Академ Риверсайд".
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