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США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM

США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM

© commons.wikimedia.org Пентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками.

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