РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Ооооо... уже окучивают подписать соглашение, что б  быть полновластными хозяевами России!!  Деньни всучивают за подпи...Глава офиса ВОЗ в...
  • лина любимцева
    Ужас что творится....В Тульской област...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом одни идиоты.Уфимец-матершинни...

В Белом доме признали невозможность изъятия замороженных активов РФ "в одиночку"

США считают идею изъятия российских активов "достойной внимания", однако признают, что для реализации задуманного потребуется участие других стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх