10 Best The Simpsons Christmas Episodes, Ranked

Christmas specials are a long-standing tradition on The Simpsons, and we've ranked the best ones you should watch this holiday season.
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