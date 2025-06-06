Путин поручил снизить дефицит электроэнергии в Забайкалье

Вопрос модернизации объектов генерации электрической и тепловой энергии поручил рассмотреть президент России Владимир Путин на расширенном заседании Президиума Государственного Совета, об этом сообщается на официальном сайте правительства Забайкальского края.
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