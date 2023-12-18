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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой заявил, что может начеканить мяч больше 1000 раз: «Спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу»

Мостовой заявил, что может начеканить мяч больше 1000 раз: «Спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу»

«Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить.

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