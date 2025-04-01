Минюст Исландии предложил увеличить количество шаров в лотерее

Количество чисел в лотерее «Исландское гадание» следует увеличить с 42 до 45, такую поправку предложило министерство юстиции Исландии через консультационный портал, 31 марта сообщает национальная организация общественного вещания Исландии RÚV.
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