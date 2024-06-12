Председателем СК России затребован доклад о расследовании обстоятельств гибели троих человек в Уфе

11 июня в Уфе фасадный подъемник с рабочими упал с высоты седьмого этажа. В результате полученных телесных повреждений двое мужчин 43 и 22 лет погибли на месте, еще двое рабочих были госпитализированы, один из которых впоследствии скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
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