Утолщение сетчатки глаза: новый фактор риска послеоперационного делирия у пожилых пациентов

Исследование, опубликованное в журнале «General Psychiatry«, выявило, что утолщение макулярного слоя сетчатки глаза может быть потенциальным биомаркером повышенного риска развития послеоперационного делирия у пожилых пациентов.
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