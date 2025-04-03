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Утолщение сетчатки глаза: новый фактор риска послеоперационного делирия у пожилых пациентов

Исследование, опубликованное в журнале «General Psychiatry«, выявило, что утолщение макулярного слоя сетчатки глаза может быть потенциальным биомаркером повышенного риска развития послеоперационного делирия у пожилых пациентов.

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