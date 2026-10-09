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Регионы России

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Обнаружена критическая уязвимость в Telegram для ПК, позволяющая похищать файлы

Обнаружена критическая уязвимость в Telegram для ПК, позволяющая похищать файлы

Исследователи безопасности BeakSec выявили опасную IT-уязвимость в приложении Telegram для персональных компьютеров (ПК), позволяющую злоумышленникам похищать файлы с устройств пользователей незаметно для них.

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