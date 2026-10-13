ВС РФ поразили в Киеве цех по производству ракет и БПЛА большой дальности

Вооруженные силы РФ ночью ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины.
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