Украина готова пригласить Россию на вторую международную конференцию по урегулированию конфликта

tsan tsan

А России зачем принимать участие в таких сборищах, где какая-то итальянка грозиться заставить нашу страну капитулировать ? Россия своё слово сказала устами ВВП. Только тупые не понимают, что следующее предложение будет хуже , чем то, что сейчас огласил Президент России.