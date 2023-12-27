Спикер ВВС Украины Игнат опроверг получение первой партии истребителей F-16

Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию, опубликованную американским изданием Newsweek, о возможном получении Киевом первой партии истребителей F-16 от Запада.
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