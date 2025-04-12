Политика как он...
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Политика как она есть

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Российский военкор отреагировал на санкции со стороны Зеленского

Российский военкор отреагировал на санкции со стороны Зеленского

Санкции президента Украины Владимира Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя введенные против него ограничения.

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