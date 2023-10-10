Ситибанк закрывает отделения в Москве и Санкт-Петербурге

Ситибанк закрывает по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщениях банка. Речь идет о закрытии отделения «Арбат» в Москве, которое обслуживает только премиальных клиентов, а также отделение «Невский проспект» в Санкт-Петербурге.