Ситибанк закрывает отделения в Москве и Санкт-Петербурге

Ситибанк закрывает по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщениях банка. Речь идет о закрытии отделения «Арбат» в Москве, которое обслуживает только премиальных клиентов, а также отделение «Невский проспект» в Санкт-Петербурге.
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