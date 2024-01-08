Частную котельную в Климовске после аварии передадут в муниципалитет

Пресс-служба Губернатора Московской области Частную котельную в микрорайоне Подольска Климовск, на которой произошла авария, оставившая без тепла тысячи людей, будет передана в муниципалитет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с управдомами.
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