Российские войска на Курском направлении ведут наступление в сторону Любимовки: украинские формирования предприняли атаку на правом фланге обороныПока российские войска на Курском направлении ведут наступление в сторону Любимовки, украинские формирования предприняли атаку на правом фланге обороны ВС РФ, сообщает военкор и аналитик Михаил «Рыбарь» Звинчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)