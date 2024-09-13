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Курские новости

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Российские войска на Курском направлении ведут наступление в сторону Любимовки

Российские войска на Курском направлении ведут наступление в сторону Любимовки

Российские войска на Курском направлении ведут наступление в сторону Любимовки: украинские формирования предприняли атаку на правом фланге обороныПока российские войска на Курском направлении ведут наступление в сторону Любимовки, украинские формирования предприняли атаку на правом фланге обороны ВС РФ, сообщает военкор и аналитик Михаил «Рыбарь» Звинчук.

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