Российские войска на Курском направлении ведут наступление в сторону Любимовки: украинские формирования предприняли атаку на правом фланге обороныПока российские войска на Курском направлении ведут наступление в сторону Любимовки, украинские формирования предприняли атаку на правом фланге обороны ВС РФ, сообщает военкор и аналитик Михаил «Рыбарь» Звинчук.