В России с 2024 года продолжило расти количество многодетных семей, сами такие семьи становятся идеальной моделью для всё большего числа россиян, сообщил на расширенном заседании коллегии Минтруда глава ведомства Антон Котяков, передаёт «Интерфакс».
Нам нужна Специальная демографическая операция Решение демографического кризиса не менее важно, чем СВО и противостояние с НАТО
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МГ
Малик Гумеров
Автор провокатор , вешает лапшу , фантики ..... не раскрывая истинных причин !!! В ВОВ-ну бабы рожали на порядки более = видели хорошее будущее для своих детей ! Сегодня такого будущего не видать , паразитическое мироустройство на благо-интересы этих ломехузов , насаждаемая потреблядская психология ....... все вкупе запускает деградационные процессы , геноцид ..... ! Изменить картину можно только изменив мироустройство страны-общества на благо народа ! А пока цель бабло , а люди только расходный материал !!! При таких сатанинских ценностях жизни бабы рожать не будут - природные инстинкты !
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18 час.
сергей руденко
Автор прав
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение, что без уверенности в завтрашнем дне ни чего не изменится. Народу нужна стабильность, предсказуемость власти. На сегодня при формировании доходов государства наши "эффективные" политики и чиновники упор сделали на рост тарифов, налогов, их рост, принятия новых и т.д. Ежегодный рост только услуг ЖКХ и естественных монополий от 15% до 20% в год. Затраты только на ЖКХ в 2025 году от 15-20тыс.оуб. в месяц за 48кв.м. общей площади за одного человека. Это без оплаты тел., интернета. Рост на продукты эконом класс не менее 50% в год и это в основном продукты первой необходимости. Средняя реальная зарплата 35-50тыс.руб. в месяц, в лучшем случаи пенсия от 15тыс.руб. О какой демографии при таких противозачаточных зарплатах и пенсиях может идти речь. Минимальная стоимость проезда до работы на одном виде транспорта от 200 руб. в день, 4000тыс.руб. в месяц. А проведённая антинародная пенсионная реформа, отодвинула помощь стариков молодежи на 5 лет, еще вопрос если старики доживут. Разрушаем свои традиции и уклад жизни когда старики в России это золотой фонд семьи, помощь молодой семье. В России отношение политиков и чиновников к многодетным с их слов, "мы вас рожать не заставляли", к старикам "на макарошках проживете", а вот нам по статусу не положено. Много декларируют о соцзащите, помощи и т.д., а на деле все блага политики и чиновники создают для себя любимых, но ни как не для народа. Статистика в России не работает от 20 до 35 лет более 5мил.чел. и это по самым скромным данным. Власти ввозят орды пришлых не только "ценных специалистов" но еще и их семьи, аулами разбазаривая, разворовывая пенсионные и социальные фонды своего народа. В России проблема с рабочими места с достойной зарплатой, на которую устроиться проблематично. Образование и здравоохранение платное в России и говорить, что это не так, ложь. Можно много говорить, но на сегодня в среднем люди трудятся от 10.5 часов в день включая выходные и праздничные дни и не факт, что тебе их работодатель оплатит. А прибавьте время которое тратит человек до и после работы, как минимум 2 часа, вот и получается, что 12,5 часов человек тратит как минимум на работу. и как при таком режиме может создаваться семья. Это только малая часть описана жизни в России, а коснуться стоимости, лекарств, гигиенических, моющих и т.д. средств. О каких детях может идти речь, самим молодым ноги не протянуть бы, учитывая качество продовольствия в торговых сетях, а уж о здоровое питание, образ жизни для подавляющей части населения просто недоступны.
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14 час.
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