Нам нужна Специальная демографическая операция Решение демографического кризиса не менее важно, чем СВО и противостояние с НАТО

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое мнение, что без уверенности в завтрашнем дне ни чего не изменится. Народу нужна стабильность, предсказуемость власти. На сегодня при формировании доходов государства наши "эффективные" политики и чиновники упор сделали на рост тарифов, налогов, их рост, принятия новых и т.д. Ежегодный рост только услуг ЖКХ и естественных монополий от 15% до 20% в год. Затраты только на ЖКХ в 2025 году от 15-20тыс.оуб. в месяц за 48кв.м. общей площади за одного человека. Это без оплаты тел., интернета. Рост на продукты эконом класс не менее 50% в год и это в основном продукты первой необходимости. Средняя реальная зарплата 35-50тыс.руб. в месяц, в лучшем случаи пенсия от 15тыс.руб. О какой демографии при таких противозачаточных зарплатах и пенсиях может идти речь. Минимальная стоимость проезда до работы на одном виде транспорта от 200 руб. в день, 4000тыс.руб. в месяц. А проведённая антинародная пенсионная реформа, отодвинула помощь стариков молодежи на 5 лет, еще вопрос если старики доживут. Разрушаем свои традиции и уклад жизни когда старики в России это золотой фонд семьи, помощь молодой семье. В России отношение политиков и чиновников к многодетным с их слов, "мы вас рожать не заставляли", к старикам "на макарошках проживете", а вот нам по статусу не положено. Много декларируют о соцзащите, помощи и т.д., а на деле все блага политики и чиновники создают для себя любимых, но ни как не для народа. Статистика в России не работает от 20 до 35 лет более 5мил.чел. и это по самым скромным данным. Власти ввозят орды пришлых не только "ценных специалистов" но еще и их семьи, аулами разбазаривая, разворовывая пенсионные и социальные фонды своего народа. В России проблема с рабочими места с достойной зарплатой, на которую устроиться проблематично. Образование и здравоохранение платное в России и говорить, что это не так, ложь. Можно много говорить, но на сегодня в среднем люди трудятся от 10.5 часов в день включая выходные и праздничные дни и не факт, что тебе их работодатель оплатит. А прибавьте время которое тратит человек до и после работы, как минимум 2 часа, вот и получается, что 12,5 часов человек тратит как минимум на работу. и как при таком режиме может создаваться семья. Это только малая часть описана жизни в России, а коснуться стоимости, лекарств, гигиенических, моющих и т.д. средств. О каких детях может идти речь, самим молодым ноги не протянуть бы, учитывая качество продовольствия в торговых сетях, а уж о здоровое питание, образ жизни для подавляющей части населения просто недоступны.