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Царьград

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Суд арестовал пентхаус жены директора завода по созданию вакцин от COVID-19

Суд арестовал пентхаус жены директора завода по созданию вакцин от COVID-19

Евгения Маковского обвиняют в попытке получения крупной взятки.Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе столицы, принадлежащей супруге директора завода по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского.

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