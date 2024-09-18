Суд арестовал пентхаус жены директора завода по созданию вакцин от COVID-19

Евгения Маковского обвиняют в попытке получения крупной взятки.Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе столицы, принадлежащей супруге директора завода по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского.
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