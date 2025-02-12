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Зеленскому предрекли потерю власти до мая

Зеленскому предрекли потерю власти до мая

Президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть до конца весны 2025 года. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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