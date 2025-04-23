Из-за дефицита воды сокращены объемы весеннего попуска на Куйбышевском водохранилище

Автор: Наталья Рыбакова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» По прогнозу Росгидромета, приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в апреле и в целом во втором квартале 2025 года ожидается значительно ниже нормы.