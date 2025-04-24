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RT: в 2025 году спрос на шашлык из индейки у россиян подскочил на 64%

RT: в 2025 году спрос на шашлык из индейки у россиян подскочил на 64%

В апреле текущего года спрос на шашлык у россиян вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Причем наибольший интерес жители страны проявляют к жаренному на костре мясу индейки – на этот продукт спрос подскочил сразу на 64%, потянув за собой рост цен на 34% до 614,3 рубля, сообщает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

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