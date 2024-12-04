Позвольте себе быть несовершенным: как японский интерьер учит нас принятию и гармонии

Вам знакомо чувство усталости и неудовлетворённости от желания довести что-то до идеала? Ваби-саби — это японская философия для тех, кто устал от завышенных требований и готов принимать несовершенность мира.
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