Завтра в Астрахани запланировано очередное отключение воды

Напоминаем астраханцам график отключения холодного водоснабжения. 27 сентября в ночь остановят Правобережные очистные сооружения №1, воды не будет в южной части Трусовского района (от Приволжья до III Интернационала).
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