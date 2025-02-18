Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, в соответствии с которым внесены изменения в порядок выплат военнослужащим денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой привлечение к исполнению обязанностей без ограничения служебного времени компенсируется дополнительными днями отдыха, либо денежной компенсацией по желанию военнослужащего.
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