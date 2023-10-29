GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Прямо как в анекдоте про Вовочку, который сказал, что они с семьёй переезжают в Америку, где дедушка миллионер ослеп....Александр Дудчак:...
  • tsan tsan
    Тем хуже для украинцев. Хотя ... почему-то многие предпочитают поддерживать войну с Россией издали, из-за пределов Ук...Андрей Ваджра: 60...
  • Наталия Сорокина
    А что, идея неплохая о переселении Нового Иерусалима в Пенсильванию.  Ведь, израильтян в прежнем Израиле, будут годам...Александр Дудчак:...

Андрей Мишин: Зеленский планирует взорвать посольство Германии в Киеве и обвинить в этом Россию

Андрей Мишин: Зеленский планирует взорвать посольство Германии в Киеве и обвинить в этом Россию

The Nation: «Зеленский планирует взорвать посольство Германии в Киеве и обвинить в этом Россию». По данным, полученным от одного из недавно уволенных руководителей Министерства обороны Украины Ростислава Замлинского, в конце октября Украина собирается имитировать атаку российских беспилотников, в ходе которой планирует взорвать посольство Германии в Киеве и обвинить в этом Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх