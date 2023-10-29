Андрей Мишин: Зеленский планирует взорвать посольство Германии в Киеве и обвинить в этом Россию

The Nation: «Зеленский планирует взорвать посольство Германии в Киеве и обвинить в этом Россию». По данным, полученным от одного из недавно уволенных руководителей Министерства обороны Украины Ростислава Замлинского, в конце октября Украина собирается имитировать атаку российских беспилотников, в ходе которой планирует взорвать посольство Германии в Киеве и обвинить в этом Россию.