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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыганков перейдет в «Аякс» менее чем за 5 млн евро. «Жирона» ранее открыла разбирательство после отказа украинца играть в Сегунде

Виктор Цыганков , вероятно, продолжит карьеру в Нидерландах. Как сообщает De Telegraaf, « Аякс » предварительно договорился с «Жироной» о сделке на сумму чуть менее 5 млн евро плюс часть трансферных прав.

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