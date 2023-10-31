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МО РФ: СБУ во Львове отработали провокацию с биологическим оружием против России

МО РФ: СБУ во Львове отработали провокацию с биологическим оружием против России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что во Львове в августе-сентябре прошла отработка сценария биологической провокации против РФ.

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