Юлиана Княжевская: в СВАО реконструируют участок улично-дорожной сети

Проект планировки предусматривает реконструкцию 500 метров дороги В Северо-Восточном административном округе Москвы планируется строительство нового моста и реконструкция участка улицы между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии