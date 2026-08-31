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«Стою уже 2 часа, еще столько же стоять». Мегаочередь на АЗС в Екатеринбурге

«Стою уже 2 часа, еще столько же стоять». Мегаочередь на АЗС в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжают копиться пробки на дорогах возле заправок. Огромные очереди в разных частях города.

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