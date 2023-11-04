Зампред Кнессета объяснил, почему Израиль «не говорит» о заложниках ХАМАС

Похищенные боевиками ХАМАС израильские заложники — «та тема, о которой меньше всего нужно говорить», чтобы не «играть на руку ХАМАСу», заявил RTVI вице-спикер Кнессета, член комиссии по безопасности и международным делам, депутат от партии НДИ Евгений Сова.