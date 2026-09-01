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Фальшивомонетчики обменяли "фантики" более чем на 100 млн рублей

Фальшивомонетчики обменяли "фантики" более чем на 100 млн рублей

Правоохранители поймали межрегиональную преступную группировку фальшивомонетчиков. Злоумышленники похитили свыше 100 млн рублей, внося в банкоматы фальшивые купюры.

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