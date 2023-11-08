В Госдуме вновь премировали депутатов. Видимо 185 млрд. рублей оказалось мало

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие слышали о скандале разразившемся на днях в стенах Госдумы, когда некоторые депутаты не выдержали семичасового заседания и покинули свои места прямо во время рассмотрения федерального бюджета.
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