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В Госдуме вновь премировали депутатов. Видимо 185 млрд. рублей оказалось мало

В Госдуме вновь премировали депутатов. Видимо 185 млрд. рублей оказалось мало

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие слышали о скандале разразившемся на днях в стенах Госдумы, когда некоторые депутаты не выдержали семичасового заседания и покинули свои места прямо во время рассмотрения федерального бюджета.

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Комментарии
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Виталий Окунев
Какой Президент? Такая Дума
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4 час.
Анатолий протасевич
в общем собралась одна бандитская шайка -и им никакого дела нет до народа -гребут  по чёрному и им всё мало.
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4 час.
Виталий Рудзит
Выборы, выборы, депутаты пи......Ё
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3 час.

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