Лекорню: Париж намерен заставить Украину покупать оружие у предприятий Франции

Париж собирается заставить украинскую сторону покупать оружие у предприятий Франции. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил руководитель французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню.
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