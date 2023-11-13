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Лекорню: Париж намерен заставить Украину покупать оружие у предприятий Франции

Лекорню: Париж намерен заставить Украину покупать оружие у предприятий Франции

Париж собирается заставить украинскую сторону покупать оружие у предприятий Франции. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил руководитель французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню.

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