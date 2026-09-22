Нужно всё и сразу: Россия озвучила требования к США

Законы большой политики в чем-то схожи с физикой в том смысле, что если где-то убыло, то в другом точно приросло.
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