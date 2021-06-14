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Мы с женой не понимаем

Мы с женой не понимаем

 Если у мужа и у жены есть право на личных друзей и личные секреты друг от друга, то это уже не семья, а симбиоз.

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Игорь Игрушкин
Очень интересная позиция и, что самое главное, безапелляционная :) С чего автор решил, что именно его точка зрения правильная, а всё, что не совпадает с его мнением, то называется на букву Б? У автора в семье так, у других по-другому и это не хорошо, и не плохо, это просто разные семьи с разными традициями и устоями.
Lehanaizhe
Я не понял, писал как бы мужчина, бац-уже женщина. Секрет, какой еще секрет, секрета никакого нет.... Типичная женская позиция. Эгоистичная, наглая, с мужичком подкаблучником. И попа, как инструмент, которым думает

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